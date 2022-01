Tomaso Trussardi fa chiarezza sulla "nuova fiamma": il messaggio

Tomaso Trussardi fa chiarezza sulla nuova fiamma che le riviste di cronaca rosa gli hanno affibbiato. Reduce dalla fine della storia d'amore con Michelle Hunziker, l'imprenditore replica su Instagram alle fotografie che lo vedono in divertita compagnia di una amica, una biondissima donna al fianco della quale è stato paparazzato dal settimanale Chi. Trattasi di una assistente della stilista Elisabetta Franchi, "sosia di Michelle", fa notare il magazine.

Evidentemente infastidito dal deflagrare delle voci, Tomaso risponde oggi attraverso il suo account a proposito della sua situazione sentimentale. La replica è ironica. Tra le Instagram Stories, infatti, il 38enne pubblica un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e aggiunge: "Per spegnere nuove fiamme". Insomma, l'ironia servirebbe a dimostrare che niente è vero della presunta nuova liasion. Va però precisato che la rivista diretta da Alfonso Signorini parlava di amicizia e non di flirt, lo sguardo malizioso dei lettori ha ovviamente fatto il resto.

Poi il messaggio di Michelle

Intanto, sempre via social, arriva un messaggio di Michelle che lascia intendere definitivamente come i rapporti tra i due siano davvero distesi. Tra le sue Instagram Stories, infatti, la showgirl condivide infatti il video divertente di un cane e mette tra i tag proprio il nome dell'ex marito, a voler ricordare che è stato lui a suggerirglielo. Un gesto che arriva, anche in questo caso, per spegnere ogni notizia di crisi, maretta, terzi incomodo e simili.

Parla Goffredo, fidanzato di Aurora

Smentisce presunta maretta con Tomaso anche Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti (la prima figlia avuta da Michelle con il cantante Eros). Attraverso le Ig Stories (ormai vero e proprio mezzo a mo' di comunicato stampa per star e starlette) il ragazzo spiega di lavorare per Trussardi, a differenza di quanto raccontavano ieri i rumors che volevano interrotto o mai cominciato il rapporto professionale.

Insomma, la separazione sembra esser gestita nella maniera più serena possibile su tutti i fronti. Le repliche di ogni componente della famiglia (unica a non pronunciarsi, al momento, è stata Aurora) arrivano a raccontare come un amore lungo undici anni possa concludersi nella perfetta complicità delle parti. Soprattutto per il bene delle piccole Celeste e Sole, avute da Michelle con Tomaso.