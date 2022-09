Nuovo amore per Tomaso Trussardi? Chi è Ruzwana Bashir, la manager con lui sullo yacht

Sul finire della sua prima estate da single, Tomaso Trussardi è stato immortalato a bordo di uno yacht in compagnia di una donna con cui la complicità è evidenziata da sguardi e sorrisi reciproci. Archiviata la storia con Michelle Hunziker (che pare abbia tentato invano un riavvicinamento dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini), in questi mesi l'imprenditore non ha mai dato adito a insinuazioni su novità sentimentali che potessero far pensare a una ritrovata armonia di coppia. Adesso, però, arrivano le foto pubblicate da Diva e Donna dove il manager bergamasco si vede sereno accanto a Ruzwana Bashir, imprenditrice inglese di 39 anni che è anche ceo e cofondatrice di una piattaforma di viaggi. Se sia solo un'amica o qualcosa di più sarà il tempo a dirlo: per ora è solo la complicità fermata dalle immagini a restituire una certa armonia tra i due.

Chi è Ruzwana Bashir, la manager accanto a Tomaso Trussardi sullo yacht

Tomaso Trussardi si è concesso una gita in Costiera Amalfitana tra tuffi in mare aperto e cene sullo yacht. Con lui anche Ruzwana Bashir, considerata tra i giovani più influenti al mondo. Nata a Skipton, nel Regno Unito, nel 1983, Basdhir è fondatore e ceo di Peek, una società di viaggi con sede a San Francisco, in California, ed è stata selezionata nel 2012 per la lista Forbes 30 Under 30 sulla tecnologia e nel 2014 per le 100 persone più creative di Fast Company. Dagli scatti pubblicati, si percepisce grande confidenza tra Trussardi e l'imprenditore, mostrata dall'atmosfera serena con cui i due chiacchierano in barca durante gli ultimi giorni d'estate.

La nuova vita di Michelle Hunziker

Intanto, come si diceva, Michelle Hunziker è tornata single. Dopo il flirt con Giovanni Angiolini, la showgirl avrebbe tentato di riavvicinarsi al marito, ma con scarsi risultati. Nel frattempo anche le voci sulla gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti si sono aggiunte ai rumors sulla vita privata di Michelle, ancora discretissima - come tutti nella sua famiglia - nel commentare la notizia che la vorrebbe nonna a gennaio.