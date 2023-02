Michelle in tv (con Eros), Tomaso Trussardi si mostra sui social: il video

La nuova reuniuon televisiva di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori durante la prima puntata del programma Michelle Impossible & Friends. L'affiatamento tra i due ex, emozionati nel raccontarsi in procinto di diventare nonni del loro primo nipotino, gli aneddoti sul passato condiviso (come la promessa di lei che, ancora piccolina, disse alla madre che avrebbe sposato quel bel ragazzo che in tv cantava Ancora Vita), la commozione evidente durante l'esibizione di lui con la figlia Aurora sono stati commentatissimi dagli utenti che sui social hanno confermato il successo di un format che molto deve alla vita privata di una coppia rimasta nei cuori nonostante la separazione.

Ma se, proprio come un anno fa, la storia con il cantante è stata molto al centro della prima puntata, quella con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie Sole e Celeste, non è stata affatto tirata in ballo. E lui, l'imprenditore, pare proprio essersi disinteressato allo show televisivo, impegnato - come si è mostrato sui social - a cena nel noto ristorante di Antonino Cannavacciuolo proprio mentre su Canale 5 era protagonista la sua ex. Tra le storie Instagram di Trussardi, immagini di piatti succulenti sono comparsi insieme alla clip che lo ha immortalato con il rinomato chef, segno che lui non era certamente tra quei quasi tre milioni di spettatori sintonizzati davanti alla tv.

(Di seguito video postato tra le storie Instagram da Tomaso Trussardi)

I rapporti tra Michelle e Tomaso oggi

Dopo gli attriti successivi alla separazione, oggi i rapporti tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono sereni. "Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello" ha confidato la conduttrice parlando del bel rapporto con il padre della sua primogenita poco prima del nuovo debutto in tv: "Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo". Parole che lasciano intendere la speranza di trovare anche con lui, proprio come con Eros, un equilibrio ancor più stabile di quello raggiunto fino ad oggi.