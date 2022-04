Tomaso Trussardi: spunta la serata con Marica Pellegrinelli, ex di Ramazzotti. È il "gioco delle coppie"

Nessun augurio di buon compleanno da parte di Michelle Hunziker all'ormai ex marito Tomaso Trussardi. Sui social non c'è neanche una piccola traccia, in privato non è dato saperlo, ma Trussardi non è rimasto del tutto in silenzio e con una storia Instagram ha ringraziato chi gli ha fatto gli auguri e "chi si è dimenticato". Se sia riferito o meno a Michelle non è chiaro, ma è possibile. Ricordiamo che ad esempio Tomaso scrisse sui social per fare gli auguri alla madre dei suoi figli: "Tanti auguri ad una donna fantastica".

Tomaso Trussardi e Marica Pellegrinelli insieme

Un silenzio che pesa moltissimo, soprattutto se accompagnato dalla foto di Tomaso con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti con il quale ha messo al modo due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. I due sono stati insieme per ben 10 anni e questa foto condivisa prima da Trussardi e poi da Pellegrinelli è un evidente gioco.

Nulla di malizioso, Trussardi e Pellegrinelli erano insieme per una serata di beneficenza per lo Ieo, l'Istituto Europeo di Oncologia, quindi nessuna cena romantica: un semplice incontro al tavolo della cena. Però l'equivoco sullo "scambio di coppie" è una stoccata bella e buona ai due ex che a loro volta erano ex. La foto di Marica e Tomaso può avere una duplice interpretazione: è solo una foto di due persone che si conoscono, oppure è un messaggio ben preciso per i loro ex.

Un intrigo shakespeariano che non può che far nascere la curiosità nello scoprire se i due abbiano parlato o meno di Eros e Michelle, delle loro relazioni e del modo in cui sono finite. Per non citare poi Michelle Impossibile, il one woman show in cui la conduttrice e il cantautore hanno ribadito il loro legame indissolubile cantando insieme, rivolgendosi numerosi complimenti e soprattutto baciandosi di fronte a milioni di Italiani.