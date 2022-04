Tommaso Paradiso e l'abbandono del padre: "Quella canzone non riesco a cantarla"

Tommaso Paradiso senza filtri a Domenica In. Il cantautore ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, ha presentato il suo film Sulle nuvole - al cinema il 26, 27 e 28 aprile - ma ha anche parlato del suo privato, nonostante la grande riservatezza che lo contraddistingue.

E' stata Mara Venier a raccontare il suo grande amore per il cinema e per alcuni protagonisti del grande schermo, da Sergio Leone a Paolo Villaggio, Bud Spencer e Terence Hill, Carlo Verdone, con cui è cresciuto. E proprio loro sono in una canzone di anni fa con cui Tommaso Paradiso racconta la sua infanzia. Le note oggi hanno fatto da colonna sonora a una clip sulla famiglia del cantautore. Tommaso Paradiso è cresciuto con la mamma, il papà se ne andò da casa quando era molto piccolo e non hanno più avuto un rapporto. Qualche tempo fa su Instagram, l'ex frontman dei Thegiornalisti pubblicò una foto con Carlo Verdone e scrisse: "Forse cerco solo un padre". Sotto arrivò il commento dell'uomo: "Guarda che tu un padre ce l'hai sempre avuto".

Al rientro in studio Paradiso a stento è riuscito a trattenere le lacrime: "Quando cantavo questa canzone ai concerti mi si strozzava la voce, non ci riuscivo. Alla fine la cantava il pubblico. L'ho scritta pensando ai miei miti con cui sono cresciuto e con cui mi addormentavo. Attraverso i loro film rivedo un periodo della mia vita". Una ferita evidentemente ancora aperta, come gli ha fatto notare Mara Venier, anche se Tommaso Paradiso ha assicurato: "Solo non lo sono mai stato".