Tommaso Stanzani, ex di Tommaso Zorzi, si consola con un ballerino

Si è conclusa di recente la relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Come l'ex fidanzato, pare che anche il ballerino di Amici si sia prontamente consolato. Solo qualche settimana fa infatti, il presentatore di Drag Race Italia è stato pizzicato mentre in una discoteca di Milano bacia un altro ragazzo. Non solo Zorzi, pare che anche Stanzani abbia voltato repentinamente pagina.

Nuovo amore per Tommaso Stanzani

La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Una follower fa notare che Stanzani ha pubblicato la foto della veduta di un paesaggio marino di notte, stesso scatto postato dal noto ballerino,Francesco Sabatino. Sarebbe proprio lui la nuova fiamma di Tommaso, del resto da tempo si vociferava proprio di cotta da parte di Stanzani nei confronti di un collega. Proprio questo sarebbe stato, a detta degli esperti di gossip, il motivo della rottura con Zorzi.

In effetti guardando e confrontando le immagini condivise dai due ragazzi effettivamente si nota subito che hanno immortalato il medesimo paesaggio. Pare che Stanzani si trovasse nella località di mare con tutti i suoi colleghi di Naima Accademy, potrebbe dunque trattarsi di una mera coincidenza. Semplice amicizia o il cuore dell’ex allievo del talent show è tornato a battere dopo la rottura con Zorzi?

La storia con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi a maggio 2021. "L'ho visto per la prima volta nell'ufficio di Maria, mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo" ha raccontato l'ex vincitore de Grande Fratello Vip parlando dell’ex fidanzato, allora uno dei ballerini di Amici: "Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi". I due sono usciti allo scoperto come coppia a giugno scorso, quando si sono concessi la prima vacanza d'amore, in Puglia. Poi di recente l’inaspettata rottura.