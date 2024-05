Tommaso Stanzani: "Con Zorzi non volevo che finisse, ma adesso ho un nuovo amore"

Tommaso Stanzani si è raccontato a Verissimo. Lui, ballerino nato ad Amici e cresciuto con Fiorello a Viva Rai2! ha da poco pubblicato un libro in cui parla dell'amicizia, Un ritmo unico, quattro amici e un sogno. Ha raccontato il suo nuovo progetto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ma anche di amore.

"Tommaso Zorzi si è preso le colpe della fine della vostra relazione, lo ha raccontato in un'intervista. Lo sapevi?", gli ha chiesto la conduttrice. "No, non lo sapevo. Però è vero. Mi trovo d'accordo con lui. Quando è finita io non volevo che finisse, è finita e sono stato io a prendere quella decisione anche se non avrei voluto, ma adesso ragionandoci abbiamo fatto bene. A due anni di distanza mi sono reso conto che lui è molto intelligente, talentuoso, ma non fa per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a come lo vedo io l'amore, sarà che forse sono anche più giovane e forse credo troppo alle favole".

Adesso però il suo cuore è di nuovo impegnato. "Adesso c'è qualcuno nella mia vita, una persona dolce che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, prima ancora che mi accorgessi di essermi distrutto. Ha saputo proprio aiutarmi al 100%. È stato la prima persona che mi ha capito senza che io volessi che mi comprendesse. Una persona speciale, si chiama Oreste".