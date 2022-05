Zorzi chef, la cenetta a casa con Aurora e mamma Michelle

Una serata come ai vecchi tempi. Tommaso Zorzi ha invitato ieri a casa Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker e ha preparato una prelibeta cenetta tutta per loro. Polpette - il piatto preferito di Auri - prosciutto crudo e zucchine.

Semplice ma gustosa, la cena è stata un pretesto per trascorrere un po' di tempo insieme, come non succedeva da un po'. "Ragazzi ma come mai in questa situazione meravigliosa volevate anche la mamma?" chiede la conduttrice in una delle storie condivise, e la figlia risponde: "Perché ci manchi. Ti vogliamo bene". Qualche video per i social prima di iniziare, poi via i telefoni e spazio a chiacchiere e confidenze tra i due amici del cuore, con la supervisione speciale di mamma Michelle.

Aurora e Tommaso si conoscono da anni e sono sempre stati migliori amici. Nel 2020 hanno avuto una crisi e non si sono parlati per mesi, ma proprio in quell'occasione fu Michelle Hunziker che tentò di farli riavvicinare. Prima di entrare nella Casa del Gf Vip, Zorzi ha ricevuto un messaggio della conduttrice: "Mi ha scritto 'Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi' - svelò durante il reality - ed è la verità, ma purtroppo ho un carattere di me***. Auri è un pezzo di cuore". Finito il programma si sono chiariti ed è tornato tutto come prima, anche grazie a Michelle Hunziker che ha sempre fatto il tifo per loro.

Le storie Instagram

