Tommaso Zorzi compie 26 anni, Francesco Oppini gli scrive sui social: la dedica conquista i fan

Compleanno carico di auguri quello che Tommaso Zorzi ha iniziato a festeggiare a partire dalla mezzanotte di oggi, 2 aprile, circondato dall’affetto della mamma Armanda, della sorella Gaia e del pubblico presente nello studio televisivo dell’Isola dei Famosi durante la sesta puntata del reality. L’opinionista del programma di Canale 5 ha condiviso sui social il momento in cui il coro di auguri con annesso cartellone si è levato in alto dalla platea per i suoi 26 anni, celebrati con gioia da chi era al suo fianco fisicamente, ma anche da quanti lo sono stati con il pensiero rivolto a lui sin dalle prime ore del giorno.

Tra i primi che si sono fatti sentire per augurare il meglio all’influencer c’è stato Francesco Oppini, con cui Tommaso ha stretto una forte amicizia durante la loro partecipazione al GF Vip: “Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni”, ha scritto il figlio di Alba Parietti a corredo di una foto che lo mostra con l’amico. Poi, ancora, una storia Instagram ha ribadito la sincerità di affetto nato da qualche mese, ma già tanto solido. “Chi trova un amico non trova un tesoro, trova un amico.. Che è meglio. Auguri Tommy, ti voglio bene”.

“Siete speciali, meravigliosi” scrivono i fan dei due, commossi per una dedica che, nella sua semplicità, ha ribadito la bellezza di un legame nato davanti alle telecamere e destinato a continuare anche nella vita reale come splendida testimonianza di sincerità.

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è nata e cresciuta piano piano nella Casa del GF Vip. Con il passare dei giorni, Zorzi ha iniziato a provare qualcosa di più per il coinquilino, sentimento che ha realizzato di provare solo quando lui ha deciso di abbandonare il programma. Dopo gli sfoghi e le lacrime per l’addio di Oppini, tra i due c’è stato un confronto davanti alle telecamere.

“Non devi pensare a nulla di strano. L'amicizia è un sentimento d'amore e i sentimenti vanno rispettato. Mi hai dato tantissimo. Non c'è nulla di cui preoccuparsi (…) Ci sarò sempre a prescindere. Se mi chiederai di fare un passo indietro, lo farò se tu vorrai farlo per te stesso io lo capirò”, le parole di Oppini tornato per l’occasione nella Casa: "Fra guarda io non penso che avrei mai avuto il coraggio di dirtelo in casa, non avrei mai voluto rovinare il rapporto che più mi faceva sentire al sicuro”, la replica di Tommaso: “All'inizio non me ne rendevo conto poi nell'ultimo periodo mi sono accorto di cosa stava accadendo, ma prima o poi questi nodi vengono al pettine”.

Nell’ultima apparizione televisiva di Zorzi, l’ennesima conferma del loro legame: “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello. Mi sono dichiarato mettendo da parte l’orgoglio, ci sentiamo spesso. Mi ha aperto la porta del cuore”, ha confidato Tommaso durante il Maurizio Costanzo Show. Poi il pensiero alla vita sentimentale dell’amico, da anni felicemente condivisa da Oppini con la storica compagna Cristina Tomasini: “Provo una sana invidia per la fidanzata che ha accanto un uomo con la U maiuscola”.