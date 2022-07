Tommaso Zorzi in crisi con il fidanzato? Le sue parole

"Oggi partono querele". Queste le parole di Tommaso Zorzi su Instagram dopo le ultime voci messe in circolazione sulla sua vita privata. Da qualche giorno in rete si parlava di una presunta crisi con il fidanzato, il ballerino Tommaso Stanzani, smentita duramente oggi dall'influencer: "Non c'è scritto da nessuna parte che se qualcuno fa un lavoro con un'esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato - si è sfogato tra le storie -. Non è una legge. La gente che ragiona così deve smetterla. Vanno benissimo i paparazzi, va bene il giornalismo rosa, il gossip, per carità. Ma inventare, fabbricare di sana pianta una storia completamente falsa per il gusto di farlo... A parte che è un atto di viltà e di una bassezza vergognosa. Voi che scrivete queste cose, adesso inizio a prendervi uno a uno e ad agire legalmente. Basta".

Zorzi ce l'ha con i giornalisti che hanno lanciato questa falsa notizia, in particolare con uno: "Tutto ovviamente falso. Ma con tanto di dettagli, tutta una storia. Lui ha visto, saprebbe, ha parlato con testimoni. L'ho chiamato e gli ho chiesto. Mi ha detto che era ironico. Lui era ironico". L'influencer ha condiviso con i follower tutta la sua amarezza: "Non considerate mai che dietro a un personaggio c'è una famiglia, si sono amici e affetti che possono essere influenzati dalle ca*** che scrivete. Mettersi nella sfera intima, privata di una persona trovo sia un gesto di una violenza e prepotenza che non può rimanere impunita".

Tommaso Zorzi è deciso ad andare fino in fondo stavolta. Con il fidanzato va a gonfie vele, come è evidente anche dalle storie che pubblicano. Insieme a Milano, i due partiranno per le vacanze appena saranno finiti i rispettivi impegni lavorativi.