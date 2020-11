Gf Vip, Tommaso Zorzi e il sogno erotico Enrico Nigiotti: il cantante risponde via social

Tommaso Zorzi ed Enrico Nigiotti: è corrispondenza d'amorosi sensi. Da una parte l'influencer e concorrente del Grande Fratello Vip, che durante un momento di chiacchiera con i coinquilini ammette che il cantante toscano è uno dei suoi sogni erotici; dall'altra Nigiotti stesso, che su Instagram riesce a reperire il video e ringrazia.

Con chi si fidanzerebbe Zorzi se potesse? E' la domanda che gli pone Giacomo Urtis, neo inquilino del loft di Cinecittà, con tutta l'intenzione di mettere un po' di pepe al gioco. E Tommaso non si tira certo indietro: "Ricky Martin anzitutto, dice. Ma poi, tra gli italiani, Enrico Nigiotti e Damiano de Maneskin". Una volta trovato il video in rete, è lo stesso Enrico a rispondere: "Grazie", scrive mettendo a corredo l'emoticon di un cuoricino in un tweet che ha fatto presto il giro della rete. Ora non resta che aspettare anche la replica di Damiano.