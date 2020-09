Grande Fratello Vip, apprensione per Tommaso Zorzi con la febbre

Momenti di apprensione tra i telespettatori del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi non ha fatto in tempo ad entrare che già racconta di avere la febbre, scatenando la preoccupazione a causa dell'emergenza coronavirus. Al concorrente sono stati consegnati tachipirina e zitromax da assumere per tre giorni.

Tommaso Zorzi ha la febbre

Subito dopo la puntata di ieri, Zorzi ha spiegato di non sentirsi bene e si è rivolto alla regia chiedendo un termometro e una tachipirina. Risultato: 38 di febbre. Non a caso per tutta la sera l'influencer ha girato per casa minuto di una coperta con cui scaldarsi, nonostante le temperature nell'appartamento di Cinecittà siano molto alte. E' stata Matilde Brandi a toccargli la fronte per verificare la situazione, confermando che scottava.

Secondo lo stesso 25 enne, ad avergli fatto male potrebbe essere stato lo sbalzo di temperatura. Nessuna paura del coronavirus, invece, in virtù del fatto che proprio prima di entrare tutti i concorrenti sono stati sottoposti a tampone. "Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip", ha raccontato in una recente intervista "ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…"

Chi è Tommaso Zorzi

Venticinque anni, nato e cresciuto a Milano con esperienze a Londra, dove ha studiato Economia e Business Management, è diventato famoso dopo la partecipazione alla prima edizione di 'Riccanza', il reality di MTV che ha portato sul piccolo schermo le vite di un gruppo di giovani «rich kids» italiani. Poi l'approdo a Pechino Express, il successo sui social (dove conta quasi un milione di follower) e l'ingresso nella casa del Gf Vip.