La super festa di Tommaso Zorzi: da Ilary Blasi a Michelle Hunziker all'ex Tommaso Stanzani, tutti gli invitati vip

Serate di festeggiamenti per molti dei personaggi del mondo dello spettacolo che si sono ritrovati a Milano in questo weekend. Dopo il party organizzato da Giulia Salemi, è arrivato anche quello di Tommaso Zorzi che oggi, 2 aprile, compie 28 anni e dalla vigilia ha iniziato a brindare con gli amici. Il tema dell'evento è stato ben descritto dalla didascalia "colorati e neri" che ha descritto la foto con la lunga tavolata imbandita per la cena: gli invitati sono stati così chiamati a sedere ai due lati del tavolo, uno contraddistinto da un arcobaleno di colori, l'altro da tonalità scure.

A mostrare i momenti salienti della festa i social di Zorzi e degli stessi suoi ospiti: da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, da Stefania Orlando ad Anna Pettinelli, passando per Elettra Lamborghini e Giulia Salemi, tantissimi sono stati coloro che hanno preso parte alla serata a cui non è mancato neppure Tommaso Stanzani, ex fidanzato del festeggiato. Nessun riferimento alla pace che, stando alle immagini, è lecito pensare sia avvenuta tra i due dopo la rottura, ma la presenza del ballerino che all'influencer ha dedicato una storia Instagram con tanto di cuoricino e la scritta "Happy Birthday" lascia immaginare che qualsiasi rancore, qualora ci sia stato, è ormai parte del passato.

Di seguito le foto e i video social della festa di Tommaso Zorzi

