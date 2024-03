Tommaso Zorzi: "Oggi c'è un ragazzo nella mia vita. La storia con Stanzani? Finita per colpa mia"

Tommaso Zorzi torna in tv nel ruolo di nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi. A qualche giorno dalla messa in onda della prima puntata di lunedì 25 marzo su Real Time, l'influencer che su Instagram è seguito da oltre 2 milioni di follower si è raccontato a Vanity Fair, descrivendo il 2023 come "un anno di metamorfosi" in cui ha imparato a concentrarsi su se stesso per raggiungere piccoli e grandi obiettivi che, dalla patente di guida conseguita alle situazioni lavorative poco soddisfacenti lasciate andare, gli hanno permesso di sentirsi più gratificato. "Da quando sono uscito dal Grande Fratello ho fatto tutta una cosa dopo l'altra, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di riflettere se facevo tutto questo per la fame di esserci o la voglia di provarci", ha confidato: "Sono arrivato alla conclusione che ero più preoccupato di dimostrare qualcosa agli altri anziché a me stesso: quando l'ho capito mi sono fermato per capire dove stavo andando e cosa avrei voluto fare, cercando di costruirmi una credibilità che, per chi fa questo mestiere, è indispensabile".

Nel corso dell'intervista Zorzi ha affrontato anche il tema dei sentimenti e, per la prima volta, ha parlato della fine della relazione con il ballerino Tommaso Stanzani finita per sua responsabilità. "La fine del rapporto con lui ha segnato la fine di un'epoca legata a quella centrifuga di roba iniziata al GF", ha raccontato: "Quando è finita, è iniziato un percorso individuale che mi ha portato a interrogarmi su di me e a come sarei voluto apparire agli occhi della gente. Sono arrivato alla conclusione che mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo perbene e con i piedi per terra: è la cosa a cui terrei di più".

Tommaso Zorzi si è fidanzato

In merito ai motivi della rottura: "Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia", ha ammesso Zorzi, "Non è successo un fatto eclatante, ma senz'altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alle cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto". Oggi l'ex gieffino ha voltato completamente pagina, anche dal punto di vista sentimentale. Da qualche tempo, infatti, c'è un nuovo amore nella sua vita: "Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo", ha ammesso, "È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta".