"Gay ricco che compra bambini", la gaffe su Tommaso Zorzi (che tiene in braccio il figlio di Aurora Ramazzotti)

Tommaso Zorzi si trova in vacanza in Sardegna con l'amica Aurora Ramazzotti e tutta, o quasi la sua famiglia (all'appello manca solo il padre, Eros Ramazzotti). Insieme stanno trascorrendo alcuni giorni tra il mare, la spiaggia e la quotidianità che solo una villeggiatura in famiglia offre: Michelle Hunziker, in particolare, sta vivendo le sue giornate tra l'essere mamma, nel gruppo-vacanza non potevano mancare Sole e Celeste, e nonna proprio lì dove un anno fa Aurora ha scoperto di essere incinta.

Zorzi invece sta dando il meglio di sé come zio, infatti il piccolo Cesare Augusto oltre a ricevere le coccole di mamma, papà e nonna più contare anche sull'influencer, tra i migliori amici di Auri, che lo culla e gli canta anche canzoni per dargli il buongiorno. Alcuni di questi teneri momenti sono stati condivisi su Instagram e a una delle storie - in cui si vede Tommaso con in braccio Cesare - Zorzi ha ricevuto una risposta che lo ha lasciato senza parole.

"Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale!", gli ha scritto un utente in direct. Tommaso sconvolto ha condiviso la chat e ha commentato così: "Io però così volo ca**o". Ovviamente il bambino che tiene in braccio l'influencer è il figlio di Aurora, Cesare, e non un bambino comprato "sfruttando le donne povere", come invece afferma la persona che infervorata si è scagliata contro il 28enne.

Zorzi poi ha pubblicato una foto a bordo piscina nella quale ha voluto ironizzare su quando aveva letto poco prima: "Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere".