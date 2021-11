Tommaso Zorzi racconta la fine dell’amicizia con Francesco Oppini: "Rapporti congelati"

(Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini a Verissimo)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia a Verissimo, nella puntata in onda sabato 13 novembre. A Silvia Toffanin l’influencer e l’ex allievo di Amici hanno confidato la gioia di vivere serenamente la loro relazione, nata sei mesi fa e oggi nel pieno di un’armonia condivisa con il pubblico.

Amore, ma anche amicizia: il dialogo televisivo con la conduttrice, infatti, si è anche rivelato anche l’occasione per parlare dell’amicizia con Francesco Oppini, nata nella Casa del GF Vip e finita qualche mese fa. Zorzi ha spiegato di aver interrotto ogni tipo di rapporto con il commentatore sportivo a cui comunque resta molto affezionato.

Le parole di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini

"Rimane un bellissimo ricordo, rimane una bellissima pagina di un'esperienza che mi ha segnato che è stata il Grande Fratello" ha confidato Tommaso Zorzi: "Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco, purtroppo ad oggi non c'è più un rapporto. Sicuramente non c'è astio, non c'è rancore ma non c'è neanche una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate". Zorzi ha poi parlato dell’affetto che lo lega ad Alba Parietti, mamma di Francesco, con cui ha avuto modo di parlare di recente. "Ho visto mamma Alba, perché abbiamo vissuto nello stesso albergo a Roma a settembre. Ci siamo parlati" ha detto di lei il 26enne, ribadendo poi l’affetto per Francesco e la certezza che prima o poi ristabiliranno un rapporto.

"Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Ci sono persone che incontri nella vita, le frequenti e poi naturalmente le strade si separano o ti rendi conto di vederla in maniera diversa su alcune cose" ha proseguito: "Con Franci ci sono stati tre mesi molto intensi, di convivenza, siamo stati sotto lo stesso tetto. Poi, purtroppo, si sono congelati i rapporti. Non rinnego il bene che gli ho voluto e che ancora gli voglio. L'affetto per una persona non svanisce, c'è sempre quel pensiero, quel sorriso quando ti torna in mente un ricordo o rivedi un video della casa. Però no, oggi non ci parliamo".

Le parole di Francesco Oppini su Tommaso Zorzi

L’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi risale a circa un anno fa, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. Quella che era nata come amicizia si tramutò in sentimento da parte di Zorzi, per poi tornare al bellissimo legame che pareva indissolubile finché qualcosa si è rotto. I motivi dell’allontanamento tra i due rimangono ancora taciuti, ma di recente anche Francesco ha affrontato il tema dell’amicizia con Tommaso augurandosi una futura ‘pace’.

"Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa", ha precisato Oppini: "Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri si recuperano. È una cosa che preferisco tenere per me, perché poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate. Non ho voluto mettere becco su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene e a cui voglio bene".