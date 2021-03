Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: l’annuncio con tanto di pubblicazione del messaggio inviato in privato allo scrittore nonché ex inquilino del GF Vip, proviene direttamente dal profilo Instagram dell’influencer, al centro di un dibattito infuocato all’indomani della partecipazione al Maurizio Costanzo Show.

“Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti. Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”: questo il lapidario avviso inviato via social ad Abbate da Zorzi che lo ha reso noto dopo una serie di Storie in replica alle accuse ricevute per il mancato confronto con Giorgia Meloni durante il talk di Canale 5.

Perché Zorzi ha querelato Abbate

I motivi per i quali il vincitore del GF Vip ha deciso di adire le vie legali contro lo scrittore, primo eliminato di questa edizione del reality, sono da individuare evidentemente nei commenti che Abbate gli ha riservato in questi mesi, uno dei quali è ancora visibile sulla sua bacheca Instagram. “Questa sera al GF Vip sono bastate poche parole di un immenso Pupo per svelare la mondo l’insopportabile tratto da reuccio permaloso di Tommaso Zorzi”, scriveva in un tweet del 9 febbraio: “Colui che frigna appena gli tolgono il trono”.

Al momento Abbate non ha replicato al gesto dell’ex collega di reality, al centro di un dibattito che – come lui stesso ha raccontato – non gli ha risparmiato insulti e cattiverie da parte di alcuni utenti nelle ultime ore. “Non voglio creare polemiche, ma pensate di leggere ‘voglio poter picchiare Zorzi se lo vedessi per strada e uscire innocente’, oppure ‘per farvi capire quanto odio Zorzi, se fossi in macchina e lo vedessi lo prenderei sotto per poi fare retromarcia e passarci sopra altre cinque volte per sicurezza’”, ha affermato leggendo alcuni commenti contro di lui: “Ringrazio il 99% delle persone che non è così, ma quando leggo queste cose ci rimango male… Che cattiveria gratuita”.