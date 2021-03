Tommaso Zorzi e Gabriel Garko inseparabili: le foto di un'amicizia molto speciale

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono diventati inseparabili. “La strana coppia” li definisce il settimanale Chi nel servizio che racconta di un’amicizia molto speciale, nata all’indomani dell’esperienza al GF Vip dell’influencer che nell’attore trova adesso un grande sostegno.

I due sono stati sorpresi a Milano e a Roma, dove il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi si è recato per lavoro. Tra loro ci sono 22 anni di differenza (25 Zorzi, 48 Garko), ma chi ha avuto modo di vederli insieme assicura una grande complicità e tante risate. Com’è nata la loro bella intesa? Piano piano, dopo aver chiarito la posizione di Zorzi sul clamoroso coming out di Garko nella Casa (allora lo aveva criticato affermando che “non ce ne fosse bisogno”), a cui aveva fatto seguito un’ironica replica social dell’attore. Quello il primo contatto virtuale, poi è arrivato l’incontro vero, reale.

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, come si sono conosciuti

Concluso il GF Vip, Gabriel Garko ha contattato Tommaso Zorzi per chiarire personalmente le proprie posizioni rispetto a quanto avvenuto nella Casa e per ribadire la stima verso di lui. L’influencer, dal canto suo, si è scusato per le dure parole riservate all’attore in quella circostanza e così è stato chiarito ogni malinteso. Oggi il rapporto tra i due si è intensificato e quando Zorzi si è recato a Roma per tre giorni di lavoro, la loro frequentazione è proseguita, trovando in Garko una nuova e inseparabile spalla.

Al momento gli impegni professionali di entrambi portati avanti in città diverse non favoriscono una frequentazione fisica, per cui il loro rapporto viaggia sul filo del telefono. In varie interviste entrambi si sono detti “single in cerca di battiti” e chissà se i loro cuori possano dirsi ancora solitari… Pare, inoltre, che per la prima puntata dell’Isola dei Famosi a Tommaso Zorzi sia arrivato un messaggino di in bocca al lupo da parte di Gabriel Garko: un pensiero molto più importante e forte di un semplice saluto scaramantico.