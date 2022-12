Tommaso Zorzi: "Faccio il test per l'HIV ma non perché sono un poco di buono"

Tommaso Zorzi decide di rompere un tabù parlando di HIV sui social. L'influencer ed ex vincitore del Gf Vip, infatti, nelle sue ultime storie Instagram, ha deciso di affrontare l'argomento sieropositività per sdoganare, una volta per tutte, i mille pregiudizi su questa malattia sessualmente trasmissibile che, in tantissimi, associano ancora a una vita sessuale promiscua. Tommaso ha usato i social media per far arrivare il suo messaggio ai più giovani e ha scelto di parlare di questo argomento dopo essersi sottoposto in prima persona al test per l'HIV e la sifilide per tenere la sua salute sotto controllo. Ma più di tutto, Zorzi, ha voluto mettere in chiaro una cosa: avere questa malattia, non equivale a essere dei poco di buono.

"È importante conoscere il proprio status, l'HIV non si può curare però grazie ai farmaci la sua carica può arrivare a zero e diventare non trasmissibile, la sifilide si può curare ma per poterla curare bisogna sapere di averla - ha dichiarato Tommaso per poi aggiungere - Di HIV non si muore più grazie a un farmaco che si può prendere per il resto della vita. Una persona sieropositiva sotto terapia se va a letto con una persona che non è sieropositiva non trasmette il virus, questo deve essere scritto nella pietra".

Poi, Tommaso, a chi gli dice di aver fatto il test dell'HIV perché farebbe sesso occasionale, risponde: "Faccio il test perché tengo alla mia salute e a quella degli altri".

"Vedete qual è il problema, una persona associa un sieropositivo a un poco di buono, una persona molto libera dal punto di vista sessuale - ha dichiarato Zorzi -. Non è così, basta un rapporto per diventare sieropositivi, non è che uno deve farlo 100 volte e alla 100esima lo diventi. Una volta con quello sbagliato e capita anche a te ma questo è lo stigma che c'è dietro questo virus che bisogna combattere perché sentirsi dire certe cose mi fa cadere le ginocchia, detto a una persona che si controlla che dovresti dirmi semplicemente "grazie".