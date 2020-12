Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini: lui rompe il silenzio sui social

Tommaso Zorzi si è innamorato di Francesco Oppini: il legame stretto tra i due concorrenti nella Casa del GF Vip si è tramutato in qualcosa di più del semplice affetto da parte dell’influencer che ha confessato i suoi sentimenti dopo che il figlio di Alba Parietti ha abbandonato il reality.

E lui? Come ha reagito il figlio di Alba Parietti scoprendo di essere ben più di un semplice amico per Tommaso Zorzi? Senza addentrarsi nella specificità della questione, Francesco Oppini ha commentato indirettamente la confessione di Tommaso Zorzi, condividendo il pensiero social che una pagina dedicata ai due concorrenti ha espresso sull’argomento.

Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini: la reazione di lui sui social

“Tommy non lo biasimo. In fondo, siamo un po’ tutte innamorate di Francesco”: questo il commento di una pagina social dedicata a lui e a Tommaso Zorzi condiviso da Francesco Oppini che, evidentemente, almeno per il momento ha preferito non entrare nel merito della spiazzante rivelazione. Di certo, vista la portata delle dichiarazioni, sulla questione si tornerà nel corso delle prossime dirette televisive, quando, magari, Alfonso Signorini organizzerà un confronto tra i due.

Zorzi innamorato di Oppini: “Con un omosessuale sarebbe stato meno imbarazzante”

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è detto preoccupato per le confidenze fatte a Cristiano Malgioglio sui sentimenti che prova nei confronti dell'amico. Non ha paura che certe dichiarazioni rovinino la loro amicizia, "se così fosse meglio perderlo che trovarlo", ha detto a Stefania Orlando, ma prova imbarazzo per averle esternate.

Tommaso è molto scosso, ma anche consapevole di provare un sentimento importante: "Questo mi aiuta sicuramente per il futuro, perché mi sono sbloccato. Io mai avrei intaccato il mio orgoglio a questi livelli". Stefania non è d'accordo e lo invita a non vergognarsi: "Un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l'altra persona. Non hai fatto nulla, hai soltanto aperto il tuo cuore. Non stare così. L'amore va dove vuole. Se una donna mi dovesse dire che è innamorata di me, io sarei lusingata, anche se sono eterosessuale". Zorzi, però, le spiega: "Con un etero è diverso. Con un omosessuale te la puoi giocare ed è meno imbarazzante se non sei corrisposto".