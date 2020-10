Tommaso Zorzi offende un'opinionista di Barbara d'Urso e lei replica in diretta

Un nuovo scontro si profila all'orizzonte. E' quello tra Loredana Favoloso, mamma dell'ex gieffino Luigi, e Tommaso Zorzi, attuale concorrente al Grande Fratello Vip. La catfight ha avuto inizio ieri nella Casa di Cinecittà, quando l'influencer ha usato male parole per definire la donna, che è una delle opinioniste di punta degli show di Barbara d'Urso.

Tommaso ha parlato senza filtri: "Questa è una che non sa mettere insieme una parola con l’altra. E' un’ignorantona. Ma è proprio tremenda. Io se avessi una mamma così ti giuro prima cosa che faccio è buttare il televisore perché non vorrei mai che per sbaglio la accendo e la vedo. Ho voluto vedere cosa faceva su Instagram questa… è una pazza… dice: ‘Perché io sono unica ed inimitabile‘… hashtag per fortuna unica. Io sono unica ed inimitabile… sono la sola Loredana Favoloso. No, non si fa chiamare nemmeno Favoloso, si fa chiamare con il suo nome".

Poi l'accusa di sfruttare una vacua popolarità per ottenere privilegi. "Va a scrocco nei posti di basso borgo, a scroccare le pieghe, a fare tipo le ospitate nei bar", conclude.

La replica di Barbara d'Urso

Le parole della webstar non potevano passare inosservate a d'Urso, che ieri pomeriggio durante il consueto appuntamento con 'Pomeriggio 5' si è messa le mani nei capelli immaginando già un futuro litigo in diretta tra i due. "Non voglio dire niente, ma già sto immaginando la reazione della Favoloso", ha dichiarato. Reazione che, ipotizziamo, sarà a favore di telecamera proprio in uno dei talk di d'Urso.

