La mamma di Tommaso Zorzi, assente dal GF Vip, interviene sui social: la dedica per il figlio

Sui social il gesto della signora Armanda Frassinetti che, come la figlia Gaia, non ha ancora potuto fare una sorpresa all'influencer concorrente nella Casa del reality

Parti integranti del format GF Vip sono le sorprese che la produzione del reality organizza nelle diverse puntate serali di Canale 5 ai concorrenti, visitati fugacemente da parenti di ogni grado che restituiscono loro l’immancabile orgoglio per un percorso televisivo osservato in tv h24. In questa edizione il cast è quantomai numeroso e, a quasi due mesi dall’inizio della reclusione, Tommaso Zorzi non ha ancora ricevuto l’attenzione di un affetto caro che il pubblico auspica possa arrivare presto per emozionarlo. Sui social si è così diffusa la voce che Armanda Frassinetti, madre dell’influencer, avrebbe rifiutato di incontrare il figlio, convinzione smentita dalla diretta interessata che su Twitter è intervenuta con una dolcissima dedica.

La dedica social della mamma di Tommaso Zorzi

“Amore per te qualsiasi cosa”, ha scritto la signora Armanda Frassinetti a corredo di una foto che su Twitter la vede accanto all’adorato figlio Tommaso Zorzi, e a chi le ha chiesto se il GF abbia detto al concorrente che non voleva incontrarlo, ha risposto con un categorico “Mai”.

Ma perché Tommaso Zorzi non ha ancora incontrato un suo famigliare? A chiarire la questione è stata la sorella Gaia Zorzi, che, sempre sui social, ha spiegato di aspettare il momento deciso dalla produzione: “Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata”. La sorpresa, dunque, è solo rimandata.

Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello, giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la k doveva salutarmelo la puntata scorsa ma si è dimenticata ahahaha #gfvip pic.twitter.com/xy3ORBZcdC — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) November 4, 2020

Chi è Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi

La mamma di Tommaso Zorzi Armanda Frassinetti, vive a Milano ed è una dietista presso la Asl del capoluogo lombardo. È separata da molti anni dal papà di Gaia e Tommaso (che nella Casa ha confessato di essere in cattivi rapporti con il padre: “Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale”, ha confidato). Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, di lei in un'intervista rilasciata a Chi prima di entrare al GF Vip Tommaso Zorzi ha detto: “Sono felice di non avere come madre una che sogna di andare ospite da Federica Panicucci o da Barbara d’Urso. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso per intenderci e per fortuna”.