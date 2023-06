Tommaso Zorzi ricomincia da Andrea Incontri: chi è il 52enne che lo ha conquistato

Tommaso Zorzi volta pagina. Dopo la fine della storia con Tommaso Stanzani - con cui è rimasta una bella amicizia - l'influencer sembra aver ritrovato l'amore, o quantomeno una persona con cui ama condividere il suo tempo. Da circa un mese frequenta Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton, e in particolare nelle ultime settimane il loro rapporto si è intensificato parecchio.

Paparazzati da Chi all'aeroporto di Linate, di ritorno da una breve vacanza in Puglia, i due sono rientrati a Milano ma senza separarsi. Giusto il tempo di posare le valigie a casa e rilassarsi qualche ora, poi rieccoli di nuovo insieme arrivare a Casa Cipriani - uno dei locali più esclusivi di Milano - anche se qui prima entra Zorzi e poco dopo Incontri (anche se fino a qualche minuto prima erano insieme in motorino). All'uscita, invece, dopo la loro cenetta, non si fanno nessun problema a farsi vedere insieme e risalgono sullo scooter per tornare a casa di uno dei due. Tommaso Zorzi sembra davvero aver ritrovato il sorriso con lui e nonostante la differenza d'età (24 anni) tra loro è evidente un importante feeling.

Chi è Andrea Incontri

Mantovano, 52 anni, architetto e stilista, Andrea Incontri da un anno è il direttore creativo di Benetton. La sua carriera nel mondo della moda è passata per alcuni dei brand più importanti, tra cui Missoni, Max Mara e Tod's, dove è stato responsabile del menswear per cinque anni. Non ci sono indiscrezioni su come ha conosciuto Tommaso Zorzi, ma a quanto pare la loro relazione sta diventando qualcosa di importante.

