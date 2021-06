Tommaso Zorzi rompe il silenzio sulla lite con Oppini

amici come prima?

Che fine hanno fatto Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? In molti se lo chiedono da qualche settimana. Se entrambi continuano ad essere attivissimi sui social e super presenzialisti in tv, radio, varie ed eventuali, insieme ultimamente si sono fatti vedere ben poco. Anzi, c'è addirittura chi sostiene di averli incontrati a un evento, ognuno per conto suo, senza neanche salutarsi. Rumors che hanno fatto saltare dalla sedia i fan della coppia di amici, inseparabili dal Grande Fratello Vip.

E inseparabili lo sono anche oggi, parola di Tommaso Zorzi, che ieri sera ai microfoni di R101 ha fatto chiarezza sulla vicenda. "Oppini sta bene, ci vediamo" ha assicurato l'influencer a Maurizio Costanzo, anche lui preoccupato. Tommy è rimasto colpito dal clamore che hanno suscitato certe voci e ha chiarito: "C'è stato uno spavento rispetto a questa cosa, ma nulla di nuovo, siamo ancora qua, come diceva Vasco".

Nessuna rottura, dunque, semplicemente nelle ultime settimane i due amici hanno avuto molti impegni e ci sono state meno occasioni per trascorrere del tempo insieme. L'estate però è appena iniziata e senza alcun dubbio Tommy e Francesco organizzeranno qualcosa insieme. O almeno questo è quello che sperano i loro fan.