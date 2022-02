Tommaso Zorzi fermato dalla polizia perché indossa una borsa: "Pensavano l'avessi rubata"

Oggi Tommaso Zorzi ha raccontato, su Instagram, una storia che ha quasi dell'assurdo. L'influencer stava passeggiando a Milano, mentre si recava a lavoro, quando nota che dei poliziotti lo stavano osservando, incuriosito dalla situazione ha deciso di attendere per capire come comportarsi. Non ha dovuto attendere molto che due dei tre poliziotti sono andati da lui.

Il racconto di Tommaso Zorzi

"Stavo sul marciapiede, quando vedo dall'altra parte della strada dei poliziotti che mi stavano fissando, io che mi guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango qua e capiamo cosa vogliono" questi l'incipit di Zorzi.

"Arrivano due e mi fanno Scusi di chi è quella borsa?, Mia perché?. Si ricorda dove l'ha presa? Sì, gli dico il nome del negozio ah... Quanto tempo fa? Tre, quattro giorni fa; Si ricorda quanto l'ha pagata? Sì... Insomma, morale della favola, mi hanno fatto tutta una serie di domande supponendo che, essendo io un uomo e avendo io la borsa, la borsa fosse rubata. Cioè... sono shoccato. Pronto? 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una, ma vi rendete conto?".

Un racconto che ha lasciato l'influencer senza parole, durante il racconto il dispiacere era ben legato alla rabbia: "La cosa poi si è interrotta perché è arrivato il terzo collega che ha detto ok ok va bene così. Però voglio dire fa ridere ma anche riflettere. Però volevo dirgli che visto che siamo in tema, a me ne hanno rubate una ventina poco tempo fa, quindi se potessero procedere con delle indagini che hanno un senso e non per strada sarebbe anche meglio". In ultima battuta Tommaso ha lanciato una vera e propria frecciatina alla polizia, visto che poco tempo fa dei ladri erano entrati nella sua abitazione portando via numerosi beni.

"La cosa che mi manda fuori di testa è che non solo mi credevano ladro ma anche scemo, uno fa avanti e indietro davanti a tre poliziotti con una borsa rubata in attesa di essere arrestato?" ha concluso Zorzi. Tommaso ha poi condiviso delle foto ironizzando sulla grandezza o sulla marca della borsa.