Tommaso Zorzi replica alla polemica sui 100mila del GF Vip donati in beneficenza

Tommaso Zorzi ha devoluto in beneficenza il montepremi di 100mila euro vinto come trionfatore del GF Vip. Non una parte, come previsto dal regolamento del programma che invita il vincitore a devolverne solo metà, ma la cifra intera, destinata alle RSA che si occupano di anziani in ricordo dei suoi nonni che non ci sono più. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni”, ha dichiarato l’influencer parlando del suo gesto, diventato pretesto di critiche da parte di chi non ha apprezzato una tale dichiarazione.

“La vera beneficenza si fa in silenzio, senza clamori o annunci”; “stratega”; “tanto li guadagnerà all’Isola dei Famosi”; “Quando fai del bene non lo dici” sono stati solo alcuni dei pesanti commenti rivolti al 26enne milanese che, a stretto giro, ha replicato alle accuse con una serie di storie Instagram.

Tommaso Zorzi replica alle critiche sui 100mila euro in beneficenza

“Ci credereste se vi dicessi che c’è una polemica sul fatto che io ho donato l’intero montepremi del Gf in beneficenza?” ha esordito Zorzi su Instagram: “Dicono che la beneficenza si fa e non si dice, ma io dovevo dirlo per forza perché è un programma televisivo, è pubblico e sono obbligato a comunicarlo. Mi sembra assurdo…”.

E ancora: “Quando una volta dissi che se una persona ti vuole dare contro ti darà contro anche quando fai un gesto di bene perché ti dirà che è per pubblicità…è esattamente questo”, ha aggiunto ancora dopo aver pubblicato alcuni messaggi con le accuse in questione: “Mi fa capire che per alcune persone non bisogna neanche provarci”.