Serata da paura per Tommaso Zorzi in pronto soccorso

Sono stato in pronto soccorso, sono entrata come sospetta trombosi, mi hanno dimesso poco fa... Non è trombosi ma un'infezione e devo farmi un po' di antibiotici.

Tommaso Zorzi si è spaventato moltissimo. Durante un viaggio a Bologna, l'influencer è stato colpito da un dolore molto forte alla gamba al quale sono conseguiti rossore e gonfiore, come testimoniato da una foto condivisa su Instagram. Da alcuni giorni provava un senso di fastidio al polpaccio destro e il tutto sarebbe probabilmente nato, probabilmente, da una caduta avvenuta durante la settimana della fashion week.

Ieri dopo l'ennesimo giorno di sofferenza ha deciso di andare al pronto soccorso dove lo hanno fatto entrare "come sospetta trombosi". L'influencer è poi tornato a casa dopo alcune ore e sicuramente più sollevato: "Non è trombosi - ha spiegato - ma un'infezione e devo farmi un po' di antibiotici".

La condivisione di questo malessere aveva suscitato no poca apprensione tra i suoi fan che lo hanno sommerso di messaggi in cui gli chiedevano come stesse, non è un caso se infatti Zorzi ha deciso di fare un video in cui spiegava la situazione così da rassicurare tutti.