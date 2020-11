Tommaso Zorzi: "Sono andato con ragazze sapendo di non essere etero"

In arrivo rivelazioni scottanti di Tommaso Zorzi, ma non al Gf Vip. L'influencer ha rilasciato un'intervista al programma 'Seconda Vita' - in onda domenica su Real Time - in cui si è messo a nudo, svelando anche di aver avuto esperienze etero prima del coming out.

Tommaso Zorzi: "Da sempre sapevo di essere diverso"

Non ha mai avuto dubbi sulla sua sessualità Tommaso Zorzi, ma nel suo passato c'è stata più di qualche ragazza: "Da sempre sapevo di essere diverso. Questa cosa non me la sono mai negata, non l'ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere etero". Esperienze forzate più che desiderate, per farsi accettare: "I ragazzini riescono ad essere cattivi, quindi per mettere a tacere le voci magari ti limonavi la ragazza in discoteca davanti a tutti". L'influencer ha poi parlato di come ha trovato la forza per non nascondersi più. Fondamentale un viaggio fatto a 18 anni: "Sono andato a studiare in Inghilterra e vedevo gente con i capelli blu e le unghie verdi. Questa cosa mi ha dato la forza di dire sono quello che sono".

Al Gf Vip Zorzi ha parlato del suo coming out. Scrisse una mail alla sua famiglia per raccontare tutto, poi è stato il momento di amici e conoscenti. Già prima di partecipare al reality svelò che la prima persona a saperlo fu Michelle Hunziker, mamma della sua (ex) migliore amica Aurora.

