Tommaso Zorzi: "Mi sentivo una rockstar della tv. Ho rifiutato un programma su Italia1"

Un anno fa Tommaso Zorzi iniziava la sua trionfale scalata al Grande Fratello Vip, che l'ha poi portato a stretto giro ad essere onnipresente in Mediaset. "Mi sentivo una rockstar del piccolo schermo", ha confessato l'influencer al settimanale Chi, ricostruendo quanto vissuto dopo l'uscita dalla Casa di Cinecittà.

Il passo indietro

Il Punto Z on demand, una striscia quotidiana su Italia 1, il Maurizio Costanzo Show, l'Isola dei Famosi come opinionista. Zorzi era ovunque e ad un certo punto ha detto basta, rifiutando un programma in prima serata su Italia1. "Parlo di un progetto a lunga durata. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l'onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro". Ma un domani, confessa Tommaso, gli piacerebbe tornare a Colognoland, "anche solo per la mensa, che è pazzesca!".

L'amato Tommaso

Nell'attesa tra due settimane Zorzi sarà uno dei conduttori nonché giudici di Drag Race Italia, in onda su Discovery Plus, a cui Tommaso ha immediatamente detto di sì. Nel frattempo prosegue la collaborazione radiofonica con Maurizio Costanzo, che Zorzi considera un "papà televisivo", mentre l'amore per la cucina è improvvisamente esploso. "Per chi cucino? Per Tommaso (Stanzani, ndr). La nostra è una storia che cerchiamo di tenere tra noi. Sono molto felice".

C'era una volta il GF Vip

Tornando al Grande Fratello Vip, infine, Zorzi apprezza il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo ("un insegnamento fortissimo, avrei voluto condividere con lui questa esperienza"), mentre dall'edizione da lui vinta è ancora in contatto con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. "Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!", ha precisato Tommaso. Impossibile non pensare a Francesco Oppini, clamorosamente assente.