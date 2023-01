Tommaso Zorzi infuriato: "Cattiveria e gente putrida sui social, menomale che io ho le pal*e"

Che i social siano pieni di cattiveria, non è certo una sorpresa, basta mettersi a leggere alcuni commenti sotto i post delle persone per trovare attacchi gratuiti, critiche, offese personali basate, magari, solo su uno scatto innocente. Riuscire a non farsi schiacciare da tutto questo, però, soprattutto se di mestiere fai l'influencer, non è sempre facile e a ricordarcelo è Tommaso Zorzi, conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello Vip che di cattiveria, sui social, ne ha subita ben molta. Il 27enne, infatti, si è lasciato andare a un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram dove ha ribadito, quasi rassegnato, quanto sia forte la cattiveria sui social e quanto possa fare male alle persone se subita senza la giusta corazza dall'altro lato dello schermo.

"Non ci farò mai l'abitudine - esordisce Zorzi -. Quando mi imbatto sui social nella cattiveria, cioè c'è proprio gente putrida sui social, gente orrenda, gente che non ha più paura di scrivere cattiverie pur sapendo che scrivendole, ovviamente, apertamente passerà per persona cattiva sotto gli occhi di chiunque leggerà quella cosa e quando a quel punto non te ne frega più niente neanche di quello, ma che persona sei? Non lo so, io provo anche della tenerezza".

Tommaso, palesemente infuriato da alcuni commenti letti nei suoi confronti di cui, però, non ha voluto specificare la natura, ha poi fatto una riflessione su quanto questa cattiveria sia pericolosa per chi non è ancora abbastanza forte da incassare il colpo senza farsi male.

"A me più vado avanti e meno me ne frega e poi sotto sto maturando due cogli*ni così perché questo è quello che ci vuole - ha continuato Tommaso -. Però mi sento male per tutte le persone che, invece, questa cosa la subiscono perché c'è tanta gente che questa cosa la subisce ed è bruttissimo, una che virtuale poi ha effetti estremamente reali nella tua vita ed è gratuita, e secondo me chi lo fa e chi si presta al gioco della cattiveria è il più grosso fallimento umano. Non puoi essere niente di peggio nella vita e questa cosa è un po' spaventosa".