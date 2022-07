Tommaso Zorzi contro i tassisti: "Sono una lobby, si sentono forti perché gli è andata sempre bene"

Da giorni si discute dello sciopero dei tassisti che da Roma a Milano, da Firenze a Napoli paralizza la mobilità delle città. Tra quanti commentano la protesta che va contro l'articolo 10 del ddl concorrenza sulla liberalizzazione del settore c'è anche Tommaso Zorzi che a TZ101, appuntamento settimanale allinterno del programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri Facciamo finta che di R101, ha espresso il suo parere nettamente contrario alla scelta degli autisti così protratta.

Zorzi contro i tassisti: "In Italia categorie più protette di altre"

"Ormai sono tre giorni che c'è questo sciopero, che ormai possiamo chiamare interruzione di pubblico servizio, perché gli scioperi andrebbero annunciati ma poi non possono essere prolungati per tutto questo tempo, ma i tassisti stanno dando dimostrazioni di sommossa" ha esordito il conduttore e influencer milanese parlando dei tassisti: "È una categoria di persone che, chiaramente senza fare di tutta l'erba un fascio, hanno creato questa lobby e si sentono molto forti e sono poco inclini a qualunque tipo di cambiamento e di evoluzione perché a loro è sempre andata bene così".

Zorzi definisce inaccettabile tutta la situazione e fa riferimento alla protesta avvenuta a Roma davanti alla sede del Governo: "Ultimamente cerco alternative perché quello che stanno facendo davanti a Palazzo Chigi è inaccettabile e poi la polizia è intervenuta qualche mese fa con manganellate e arresti in una manifestazione pacifica di studenti. I tassisti sono fuori con fumogeni, bloccando Via del Corso, e non succede niente".

"Questa cosa qua a me fa un po' paura perché significa che in Italia esistono categorie che sono più protette di altre" osserva ancora il conduttore: "È incredibile che ci siano cori sessisti, che siano impuniti, e che questo sia un veicolo per poi alla fine non far passare un DDL concorrenza. Non si capisce veramente come gestirla".