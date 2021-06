Zorzi e Stanzani, vacanze d’amore in Puglia (con Elisabetta Gregoraci): tutte le foto

Dopo settimane di congetture e paparazzate che insinuavano legami appena stretti, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non nascondono più un’amicizia nata come tale e diventata qualcosa di più. A confermarlo sono le testimonianze social che mostrano sempre più affiatati l’influencer e il ballerino lanciato da ‘Amici’, ripresi durante il soggiorno in Puglia dove l’ex concorrente del talent è impegnato nel corpo di ballo di ‘Battiti Live’, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Diverse le storie Instagram che li mostrano trascorrere insieme le prime giornate di questa calda estate: sotto le stelle della Puglia, Zorzi ha applaudito il fidanzato che, dal canto suo, ha ricondiviso qualche momento da ricordare. E la mattina, poi, come non passare una splendida giornata al mare, nelle acque cristalline di Otranto? Tutti in barca, allora, in compagnia dell’amica Elisabetta, scatenata nei balletti improvvisati durante una gita all’insegna del divertimento, della spensieratezza e dell’amore.

Una foto, poi, arriva a fermare la gioia di queste ore: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che posano a favore di obiettivo, sorridenti e abbronzatissimi. “Brava la fotografa, belli voi” commenta Elisabetta, testimone di un amore che – è il caso di dire – procede a gonfie vele.