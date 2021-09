Tommaso Zorzi, la dolce sorpresa di Tommaso Stanzani (video)

Tommaso Zorzi ha ufficialmente iniziato le riprese di Drag Race Italia, reality Discovery Plus che lo vedrà negli abiti del giurato al fianco di Priscilla, celebre drag di Mykonos, e Chiara Francini.

La sorpresa

Sbarcato a Roma per diverse settimane, l'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha ricevuto un'inattesa e bellissima sorpresa da parte del fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici attualmente residente a Milano. Il 19enne si è infatti presentato al suo hotel capitolino, senza che Zorzi sapesse nulla. "Tornato in albergo mi sono detto cosa faccio, dato che ho finito presto, per tutto il giorno? Neanche a farlo apposta mi hanno fatto una sorpresa", ha rivelato l'influencer su Instagram Stories, con Stanzani comparso all'improvviso. "Eccomi, sono venuto a rompere altre cose", confessa in video Stanzani, sorridente e abbracciando l'altro Tommaso, che per tutta risposta ha replicato con un tenero "amore".

Il futuro del ballerino

Futuro televisivo anche per Stanzani, che via Instagram ha rivelato i propri imminenti programmi. "A settembre dovrei partecipare a due programmi televisivi, uno come ballerino e l'altro no. In più ho uno spettacolo a Bologna l'11 settembre e uno stage a Milano il 18". La prima edizione di Drag Race Italia con Tommaso Zorzi superstar, invece, dovebbe andare in onda su Discovery Plus entro fine 2021.