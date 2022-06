Zorzi-Stanzani, c'è aria di crisi? L'ex gieffino risponde alle accuse di tradimento

Tommaso Zorzi ha festeggiato da poco un anno di relazione con Tommaso Stanzani, l'ex concorrente della ventesima edizione di Amici ma, negli ultimi giorni, il web ha iniziato a far girare voci di tradimento e di crisi tra i due. Il tutto sarebbe nato dal profilo Tik Tok di un utente che avrebbe pubblicato un video dove lasciava intendere (senza fare nomi ma con un chiaro riferimento a Zorzi) di aver avuto un flirt con il vincitore del Grande Fratello Vip 5. A fare subito chiarezza sulla vicenda è stato lo stesso Zorzi che ha specificato, intervenendo sui social, che si trattava di una fake news e ha voluto rispondere alla finta accusa di tradimento rivolgendosi direttamente al diretto interessato. Quest'ultimo, successivamente ha cancellato il profilo Tik Tok e si è scusato con Zorzi scrivendogli dei messaggi privati che l'influenfer ha screenshottato e pubblicato sul sul profilo Instagram.

«Scusami se ciò ti ha dato fastidio, ti chiedo miliardi di volte scusa - ha scritto il ragazzo a Zorzi - spero tu possa perdonarmi, anche perché ti adoro e mi dispiacerebbe un botto essere odiato da te»

"Tommy", ha risposto a tali scuse con una frecciatina ironica:« Apri Tik Tok, inventa un gossip, goditi l'attimo, fatti sgamare, rettifica, cancella Tik Tok, ma un lavoro no?»

Il commento di Zorzi sulla questione

In più, Zorzi, ha continuato a commentare quanto accaduto rivolgendosi ai suoi fan in diverse storie Instagram:

«Quando mi chiedono qual è la cosa che ho imparato di più da questo lavoro, rispondo: la pazienza!. Sono nato e cresciuto in una famiglia perbene e lontana dall'ambiente. Quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato e sei proprio in imbarazzo per te e per loro perché non sai proprio come gestirla la situazione, devi essere zen»

E aggiunge:

«Comunque ho adottato la tecnica che non rispondo mai. Non mi vedrete mai rispondere a una provocazione, non mi interessa. Io ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace, mi appassiona ma l'ambiente televisiv mi fa abbastanza ca**re»