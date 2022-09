Tommaso Zorzi provoca Giorgia Meloni: "Se vince la destra? Viva la fi**"

A pochi giorni dal voto scende in campo anche Tommaso Zorzi. Non che ci fosse il bisogno di scoprire da che parte sta, ma il suo appello regala tra le risate più belle di questa campagna elettorale giunta ormai alla fine.

In un post pubblicato su Instagram, l'influncer invita i follower a "votare responsabilmente". Nel frattempo, però, si prepara al peggio con un tutorial esilarante. "Mi preparo se vincesse la destra in Italia" dice la voce guida e lui si mette subito all'opera: "Viva la fi...". Ci prova più di qualche volta a dirlo, sforzandosi, ma ci riesce soltanto all'ultimo disperato tentativo: "Viva la fi**".

Una provocazione per sottolineare l'importanza di certi diritti, ma soprattutto per difendere la libertà di amare chi si vuole, tema scomodo per il centro-destra e su cui Zorzi da sempre si schiera in prima linea. "Genialità pura" commenta Sabrina Ferilli ridendo, mentre Nancy Brilli fa notare: "A Tommà, que viva sempre però".

Il video pubblicato da Zorzi su Instagram

