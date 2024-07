Tony Effe, flirt con la velina Cosmary Fasanelli (dopo Ferragni e De Lellis): gli indizi social

Tony Effe è sulla bocca di tutti e non solo perché canta, insieme a Gaia, quello che possiamo considerare il vero tormentone dell'estate 2024, "Sesso e samba", ma anche perché è finito più e più volte sui giornali di gossip per sue presunte relazioni con alcune delle donne più chiacchierate del web. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis fino a passare a Taylor Mega. E anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lo hanno voluto al loro matrimonio dove si è esibito con i suoi brani più famosi e ha divertito tutti con una performance insieme a Belen.

E la popolarità di questo ragazzo sembra non essere destinata a scemare così come i suoi presunti flirt. È delle ultime ultime ore, infatti, il nuovo gossip sul rapper romano, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, classe 1991, che è stato pizzicato sulla stessa barca con Cosmary Fasanelli, la 23enne velina mora di Striscia La Notizia ed ex concorrente di Amici. La ragazza, infatti, ha postato sui social diversi scatti a bordo di uno yacht e in molti hanno riconosciuto che l'imbarcazione era la stessa su cui si trovava Tony Effe.

La presunta nuova coppia, infatti, si è fatta tradire da alcuni indizi social che non sono passati inosservati agli attenti osservatori e che hanno subito lanciato voci di flirt.

Ma sarà proprio vero che Tony Effe sta insieme a Cosmary? Per ora sono solo supposizioni però gli scatti pubblicati da entrambi parlano chiaro, erano sulla stessa barca nel mare di Gallipoli, in Puglia, regione di provenienza della velina.

Inoltre Cosmary è stata avvistata nel backstage dell'ultimo concerto del trapper dove è stata vista ballare e divertirsi dal dietro le quinte. E lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi video dello show dove Tony Effe è stato protagonista.

Saranno solo voci oppure questo flirt è reale? Solo il tempo ce lo dirà.