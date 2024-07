Tony Effe confessa il flirt con una vip sposata: "Mi ti farei, vediamoci". I messaggi 'hot'

In seconda serata, ieri 3 luglio, è andato nuovamente in onda un servizio de Le Iene lo scorso dicembre da Nicolò De Devitiis e con Tony Effe protagonista. Il rapper - ora in radio con la hit "Sesso e Samba" - ha parlato della propria infanzia nel rione Monti di Roma. Da quando era piccolo a oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti. A oggi è uno dei volti della rapper più amati, ex della Dark Polo Gang: "Quando lo conoscono, tutte si innamorano di lui", le parole della mamma.

Con tutta la popolarità che ha, inevitabilmente è anche molto desiderato. A De Devitiis, infatti, aveva rivelato alcuni dettagli sui messaggi privati che riceve solitamente. Il racconto. "Stai sempre con questo telefono in mano, fammi vedere un po' i messaggi privati", gli dice la Iena. Allora il cantante: "Questa (una donna, ndr) mi scrive 'che fai, dove stai, vediamoci". "Scrive pure ' mi ti farei'. Oh questa è famosissima, è impegnata, sposata", dice De Devitiis. "Sì vabbè ma dove ca**o vivi? Nel paese dei balocchi - replica Tony Effe -. Impegnata, e quindi?". Di chi si trattava?

"Spesso tendo a isolarmi", le parole di Tony Effe

"Ora sono single - ammette Tony Effe -. Ho il cuore spezzato. Ragazze non ho bisogno di belle fighe, solo di affetto e di vero amore. Non faccio nemmeno niente, non ho quella cosa che devo scop**re, capito? Prima andavo con una ragazza solo se mi piaceva fisicamente, invece adesso se non c'è qualcosa che mi lega.. capito?".

"Non ho costruito tanto a livello di rapporto. Ora fare famiglia è complicato, sono giovane ma non voglio essere un papà vecchio. Vorrei una moglie e due figli. Prima ero più facile, adesso crescendo, con le responsabilità.. tanti artisti sono depressi. Io vado a giorni, a volte questo lavoro ti porta ad alcuni contesti. Spesso tendo a isolarmi, è anche diffiicile che io mi apra con un mio amico, ho l'orgoglio", le parole del cantante. Che sia cambiato qualcosa nel corso dei mesi?