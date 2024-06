Tony Effe: "Ero un povero del centro. Mio padre mi dava 150 euro di paghetta, che ci facevo?"

Un rapper benestante. Così si può definire Tony Effe, che a differenza di altri colleghi non ha avuto un'adolescenza segnata dalla povertà o dalla violenza che spesso si incontra sulla strada se vivi in periferia. Nato e cresciuto tra alcuni dei quartieri più elitari di Roma, ha iniziato a fare musica tra i banchi di scuola - insieme a tre dei suoi compagni di classe con cui poi ha formato la Dark Polo Gang - ma a muoverlo fin dai primi passi sono sempre stati i soldi.

Ne ha parlato con Gianluca Gazzoli, ospite del suo podcast BSMT. Tony Effe ha confermato di non aver mai avuto problemi economici, ma sulla parola "benestante" frena: "Nì. Quando stavo al liceo mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. Per me erano pochi a 17 anni. Già fumavo, avevo il motorino, se volevo uscire con qualche ragazza... Io ero un povero del centro".

"La tua però non era una rivalsa economica, come i rapper che abitavano alle case popolari" ha sottolineato Gazzoli, ma anche qui il rapper lo ha smentito: "Sì sì, lo era. Non abitavo alle case popolari, abitavo in una casa di 90 metri quadri, poi però andavo a casa del figlio di X, che aveva la piscina a Capalbio, ed era sicuramente meglio. Andavo a scuola con chi aveva già il motorino a 14 anni e quella roba la soffrivo. Sono sempre stato in fissa coi soldi". E i soldi sono arrivati, tanto che ha fatto sapere di aver comprato da poco un orologio da 100 mila euro.

Ora che ha e può avere tutto, però, dà un valore più importante ad altre cose: "Se devo fare un regalo a un amico preferisco fargli un viaggio che un paio di scarpe. Le esperienze sono più importanti delle cose materiali".