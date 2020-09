Un topo in casa Totti, Ilary Blasi riprende la scena: la caccia diventa virale

Francesco Totti alle prese con una scopa per cacciare un topo da casa non si era ancora mai visto… Ma ci ha pensato Ilary Blasi a documentare la scena con un video postato su Instagram che ha raccolto gli istanti concitati di una caccia frenetica. Tutto è iniziato quando la gatta Paola ha catturato un topolino mostrandolo orgogliosamente alla famiglia. Ilary ha ripreso il momento, ma quando la micia ha provato ad entrare in casa si è scatenato il panico.

Francesco Totti, ‘armato’ di scopa, ha tentato di rintracciare il topo che nel frattempo era scappato dalle grinfie della gatta, ma nulla da fare: “E’ scappato… Non l’abbiamo trovato”, l’ultimo commento della showgirl mentre inquadra il marito esausto dalla caccia e protagonista di un video subito virale sui social.

Ilary che filma ridendo mentre la famiglia Totti è alle prese con un topo mi spezza, poi raga il gatto che si chiama Paola mi ha uccisaaaa.pic.twitter.com/k00kgexlVv — Iᔕᗩᗩᑕ🐥 (@WillHerondaleJM) September 6, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati