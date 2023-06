Tori Spelling e Dean McDermott si separano dopo 18 anni e 5 figli

Tori Spelling e Dean McDermott si separano dopo 18 anni insieme. L'attrice e produttrice, storico volto di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin, e l'attore e presentatore lo hanno comunicato con un post su Instagram - poi rimosso - che ha chiarito come i loro rapporti proseguiranno con grande rispetto reciproco anche per amore dei loro cinque figli. "È con grande tristezza e cuore pesante che dopo 18 anni insieme e 5 figli fantastici, io e Tori Spelling abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un viaggio ognuno per conto nostro. Continueremo a lavorare insieme come genitori amorevoli e guideremo e ameremo i nostri figli in questo momento difficile" si leggeva nell'annuncio dato nel weekend e in seguito cancellato, come riportato da Page Six. Infine: " Chiediamo a tutti voi di rispettare la nostra privacy mentre ci prendiamo questo tempo per proteggere la nostra famiglia con amore, per superare questo momento. Grazie a tutti per il vostro sostegno e la vostra gentilezza".

Bocche cucite sulle cause della separazione ma fonti di People avrebbero confessato che Tori Spelling non si fidava più del marito dopo alcuni tradimenti di lui. McDermott nel 2014 ammise di aver tradito la moglie ma si disse subito profondamente pentito: "Mi sono vergognato di quello che ho fatto", disse allora l'attore, ma evidentemente qualcosa da allora si è definitivamente rotto.