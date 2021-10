Tori Spelling scrive a Luke Perry: la commovente lettera nel giorno del suo compleanno

Se quell’ictus fatale non l’avesse colpito causandone la morte qualche giorno dopo, oggi Luke Perry avrebbe 55 anni. L’attore americano, divenuto icona della tv anni Novanta grazie al ruolo di Dylan McKay nella serie Beverly Hills 90210, resta comunque nei cuori dei fan che hanno apprezzato le sue interpretazioni anche nel prosieguo di una carriera terminata troppo precocemente. Nei cuori dei fan, ma anche, soprattutto, in quelli dei colleghi come Tori Spelling che, condividendo a lungo l’esperienza del set, con il tempo ha stretto con lui un’amicizia meritevole di essere celebrata ancora adesso, nonostante tutto.

E, infatti: "Tanti auguri al mio amico e fratello Luke", ha scritto l’attrice a corredo di una bellissima foto che la mostra insieme a Perry ai tempi di Beverly Hills. A lui Tori ha dedicato un lungo messaggio che, ripercorrendo l’inizio della loro amicizia, ha rimarcato la nostalgia per una perdita mai metabolizzata del tutto.

"Non passa giorno che io non pensi a te. Ricordo di averti incontrata da giovane adolescente insicura. Sei stato il primo ragazzo a farmi sentire degno di essere umano, femmina e comico. Come amico e fratello maggiore", si legge nella lettera social che ricorda anche il nomignolo di "cammello" che lui le aveva affibbiato per vie delle sue lunghe ciglia. Due, poi, i rimpianti confidati da Tori Spelling: una cena a base di tacos mai organizzata e la realizzazione di un film horror che tanto gli stava a cuore. "Mi dispiace che entrambe le cose non siano mai accadute" conclude Tori: "Oggi e tutti i giorni ci manchi e ti teniamo nei nostri cuori. Hai fatto una bella impressione in questa vita, Lukey".