Tori Spelling ricoverata in ospedale. L'attrice nota per essere stata protagonista della serie tv cult Beverly Hills 90210 ha raccontato la sua condizione con una foto postata su Instagram: "Quarto giorno qui e mi mancano così tanto i miei figli" ha scritto mostrando la flebo e il braccialetto che segna la data del ricovero. Nessun ulteriore dettaglio sui motivi che hanno reso necessaria la degenza in ospedale. Insieme allo scatto l'ex star della tv ha condiviso solo un pensiero per i suoi cinque figli.

"Grata e così orgogliosa dei miei figli forti, coraggiosi, resilienti e gentili nel profondo, che rimangono positivi, qualunque cosa accada sulla nostra strada" ha scritto Tori Spelling. Insieme ai suoi ragazzi l'attrice ha dovuto lasciare la sua casa per trasferirsi su un camper dopo la separazione dal marito Dave McDermott. "La situazione economica non è delle migliori, Tori sta facendo del suo meglio per far funzionare le cose e prendersi cura dei suoi figli" ha spiegato una fonte a Entertainment Tonight dopo che la notizia dei problemi di salute che avevano colpito la sua famiglia. Dopo diverse indagini, Tori Spelling ha scoperto che a causare le infezioni era stata la muffa che aveva infestato la sua casa, motivo per cui lei e i suoi figli si sono trovati costretti a soggiornare temporaneamente in un campeggio.