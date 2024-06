La cantante Tosca Donati ha sposato l'attore Massimo Venturiello: le foto social

Tiziana Tosca Donati, semplicemente Tosca per il pubblico che la conosce come talentuosa cantante con circa 35 anni di carriera alle spalle, ha sposato l'attore Massimo Venturiello con cui fa coppia dal 2003. Sui social la romana 56enne ha condiviso tre immagini significative del giorno più bello: quella in cui pronunciano le loro promesse davanti all'officiante, una con le mani con le fedi al dito e il loro tenero abbraccio. "Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo… 20/06/2024" ha scritto Tosca a corredo del post che sta ricevendo centinaia di auguri e messaggi d'affetto da parte di fan e amici come Fiorella Mannoia, Francesca Fialdini, Luciana Littizzetto.

La storia di Tosca e Massimo Venturiello

Tosca, che nel 1996 ha vinto Sanremo in coppia con Ron con la canzone "Vorrei incontrarti tra cent'anni", è legata a Massimo Venturiello dal sentimento, ma anche da un sodalizio artistico. Insieme hanno fondato una compagnia teatrale, chiamata Il padiglione delle meraviglie ed è stato lui a scrivere il brano "Il terzo fuochista" con cui la cantante è stata in gara all'Ariston nel 2007. Della loro vita privata si sa poco: entrambi preferiscono condividere con il pubblico più che altro i traguardi e gli appuntamenti professionali.