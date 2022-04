Tosca: "Ho rischiato il tumore osseo. Non è un caso che non ho avuto figli"

"Quando da piccola vai di fronte ad un futuro che neanche sai se c'è, quando leggi grande preoccupazione negli occhi degli adulti, affronti poi la vita con coraggio". Così Tosca, 54 anni, si svela in modo inedito nel corso dell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto su Rai Uno da Serena Bortone. Ospite della giornalista, la cantante rivela infatti la lotta alla malattia combattuta da bambina, nel corso di quell'infanzia che tanto ha odiato. Si è trattato del reumatismo articolare acuto, che l'ha messa a rischio di sviluppare un tumore. E che, in qualche modo, ha avuto ripercussioni nel modo in cui avrebbe vissuto il tema della maternità.

Tosca ricorda ancora il momento in cui la malattia si è manifestata la prima volta con i suoi sintomi. Quel giorno era al LunaPark con la mamma ("e infatti non ci sono mai più tornata, tanto è stato lo choc") e il suo corpo si coprì di macchine. "Tutti pensavano che fosse una orticaria - ricorda - Ci fu una scena che mi scioccò: prendendo lo zucchero filato, allungai un braccio e mi si scoprì la schiena. Avevo segni grossi, come fosse un eritema importante. Dicevano troppe fragole, ma non era così". La diagnosi, insomma, è arrivata con ritardo. Con la piccolina che continuava a stare male.

Quella volta si trattava infatti di un "eritema" dato da "reumatismo articolare acuto". Oggi è una banalità che si cura con gli antibiotici, ma all'epoca era una patologia molto pericolosa. "Quarantacinque anni fa questa malattia poteva portare al tumore osseo, era molto pesante", aggiunge. "Era portata dalle tonsille, l'organo con cui poi avrei lavorato. La diagnosi arrivò quando una mia zia mi portò al San Camillo e i medici mi ripresero al volo. Mi hanno salvato. Se non se ne fossero accorti, oggi non c'ero più".

Una infanzia vissuta sotto la campana di vetro per la cantante romana. L'infezione, quattro mesi di ricovero a sei anni. Poi la musica, che è stata la salvezza. Perché? "Perché uscita dall'ospedale non potevo fare niente se non la musica - confida - Non potevo sudare perché altrimenti avrei avuto 40 di febbre e avrei dovuto curarmi con flebo".

Qui arriva una confessione molto intima. "Non a caso non ho figli. La mia infanzia è stata una grande prova per me, perché non è stata bella. Anzi, non vedevo l'ora finisse perché tutti mi dicevano che tutto sarebbe passato con sviluppo. Non vedevo l'ora". Una volta guarita, è arrivata "una signora meravigliosa che io amo follemente e che mi ha salvato la vita", ovvero la musica.

