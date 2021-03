Totti, la foto per il compleanno della figlia Isabel: "Una Ilary in miniatura"

Centomila like in mezz'ora per la foto di Isabel Totti. Così la rete festeggia la piccola di casa Totti, che oggi festeggia cinque anni cullata dall'amore di papà Francesco e di mamma Ilary. E' proprio il calciatore a condividere in mattinata un biglietto d'auguri per la bambina: uno scatto che ritrae la bimba sorridente, e la didascalia: "Cinque anni d’amore, ti amo". E poco dopo fa eco anche mamma Ilary Blasi: "Ti starò per sempre accanto - digita sul suo profilo Instagram ufficiale - Auguri Isabel ti amiamo tanto. Cinque anni di te e con te".

La foto per il compleanno di Isabel Totti

Isabel è l'ultima arrivata in famiglia. Ed è quella che più assomiglia alla mamma. Se, infatti, Cristian e Chanel, rispettivamente 15 e 14 anni, hanno un viso molto simile a quello del papà, la piccolina "è una Ilary in miniatura", come sottolinea Francesca Manzini, conduttrice di Striscia la notizia, che lascia i suoi auguri in calce alla foto. Tra gli auguri anche quelli di Eleonora Abbagnato, ballerina ed etoile, Alvin, conduttore e Paolo Conticini, attore.

Il privato di Totti e Ilary (presto svelato in una miniserie tv)

Da sempre riservati circa il proprio privato, solamente negli ultimi anni Ilary e Totti, sposi dal 2005, hanno cominciato a raccontare la propria vita familiare al pubblico, complice l'avvento dei social network. Un racconto che presto proseguirà in una vera e propria mini serie tv intitolata 'Speravo de morì prima' (titolo in riferimento all'addio di Totti al calcio, ndr): la pellicola con Pietro Castellitto sarà in onda dal 19 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now TV e, tra i tanti aneddoti, svela proprio il rapporto tra Francesco e Ilary, a partire dal primo incontro, fino alla costruzione di una delle famiglie più belle del mondo dello spettacolo.

Che gli affetti vengano da sempre al primo posto per Francesco è cosa nota. A differenza di quanto avviene per tante coppie del mondo dello spettacolo, infatti, il loro amore è esente da pettegolezzi. Insieme, quest'inverno, la coppia ha anche affrontato la battaglia contro il coronavirus: lo hanno contratto entrambi, ma ad avere la peggio è stato Francesco, colpito di polmonite bilaterale. Ed è proprio a causa del covid che, qualche mese fa, l'ex Capitano della Roma ha perso l'adorato papà Enzo. Un evento che Francesco sta superando proprio grazie all'amore della moglie e dei figli.

Francesco Totti in versione ‘papà ballerino’: il video con i figli è irresistibile