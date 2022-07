Alex Nuccetelli: "Tra Totti e Noemi non è solo amicizia. Se Ilary si è messa con lui lo deve a me"

Il primo incontro con Ilary Blasi organizzato su richiesta di Francesco Totti che, dopo averla vista in tv, ne rimase folgorato; la fine del sentimento durato vent'anni; la conoscenza con Noemi Bocchi, indicata ora come presunta fidanzata dell'ex capitano: al Corriere della Sera Alessandro-Alex Nuccetelli, 45 anni, pr romano ed ex marito di Antonella Mosetti, ha parlato di ogni aspetto a lui noto riguardante la storia e la separazione della coppia più discussa del momento, di cui si dice testimone di ogni tappa.

La premessa è che non è stato lui a presentare la bionda 34enne dei Parioli che avrebbe conquistato Totti: "Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c'entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel" esordisce Nuccetelli nell'intervista in cui ha ripercorso le tappe della relazione di Totti e Ilary. E ancora: "Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto" ha aggiunto riferendosi al commento della sorella della conduttrice sui presunti amici: "Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai".

"Ilary era fidanzata, ci ho messo due mesi a convincerla"

Nuccetelli racconta il primo incontro tra Totti e Blasi organizzato da lui quando, nel 2002, Francesco vide Ilary a Passaparola, programma tv in cui faceva la letterina. Erano in casa insieme e la reazione dell'allora calciatore giallorosso davanti alla tv fu paragonabile a un vero colpo di fulmine: "Bam! Folgorato: “Io questa me la sposo. Me la devi presentare" le parole di lui ricordate dal pr: "Le ho telefonato, ma lei non ne voleva sapere: “Nooo, sono fidanzatissima, sto a Milano, sono felice così, i calciatori non mi piacciono e poi sono pure della Lazio”". Dopo due mesi di insistenza riuscì a convincere Ilary a conoscere Francesco. Il resto è storia: lei lasciò il fidanzato, acconsentì ad andare allo stadio per il famoso derby e quella famigerata maglietta "6 unica" mostrata al quinto gol del 5 a 1 fu la dichiarazione precedente il primo bacio scambiato quella sera.

Il commento sulla relazione tra Noemi Bocchi e Totti

Ora che la storia è definitivamente conclusa, Nuccetelli commenta con amarezza la vicenda e azzarda delle considerazioni personali. "Anche se, per come lo ricordo io, Totti era presissimo di lei, sia dal punto di vista fisico che mentale, la vedeva come la Madonna, credo che l’abbia desiderata fino all’ultimo... forse non si è sentito ricambiato, compreso... e alla fine magari si è guardato intorno, però non so niente per certo, solo supposizioni... Per me Francesco è un amico, se ho bisogno di lui so che c’è sempre, ma lui va avanti anche senza di me, Ilary invece non so se avrebbe fatto tutta questa strada..." sostiene.

E su Noemi Bocchi: "Io non la vedo questa somiglianza" afferma parlando della 34enne fotografata accanto a Totti in questi giorni. "Ilary era una bambola. Noemi è più bassina, sensuale, già donna, un'ottima madre, un tipo tranquillo. Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì". La storia tra i due sembra procedere e, secondo Nuccetelli, non sarebbe una relazione passeggera: "Se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia" afferma, "E che c’è di male? Francesco Totti e Ilary Blasi si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli, Cristian e Chanel hanno una macchinina sola divisa in due, per dire".

"Belli come il sole, avevano il mondo ai loro piedi, resistere alle tentazioni deve essere stato difficile" è l'osservazione conclusiva di Nuccetelli che adesso ad entrambi augura un futuro bellissimo.