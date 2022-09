Signorini su Totti e Blasi: "Ecco perché Francesco ha parlato, non ce la faceva più"

Una separazione fatta di tradimenti, di pedinamenti, di malumori e incomprensioni. Fin qui nulla di nuovo. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi, c'è anche il lavare in piazza i panni". Da giornalista Alfonso Signorini non critica il Corriere della Sera o Aldo Cazzullo che ha portato a casa l'intervista che tutti volevano, ma il contenuto della stessa intervista.

"Una separazione fatta di tradimenti, di pedinamenti, di malumori e incomprensioni. Fin qui nulla di nuovo. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi, c'è anche il lavare in piazza i panni", ha scritto Signroini nel suo editoriale in edicola questa settimana dedicato alla coppia. Da giornalista lui non critica il Corriere della Sera o Aldo Cazzullo che ha portato a casa l'intervista che tutti volevano, ma il contenuto della stessa intervista.

Il direttore di Chi si è posto la domanda che tutti si sono posti, perché ha deciso di parlare proprio adesso Totti? Perché ha raccontato particolari che sicuramente hanno fatto soffrire i suoi figli, proprio lui che anche nell'intervista ripete di volerli proteggere? In molti hanno addossato la colpa di questo scivolone mediatico alla sua legale, Anna Bernardni De Pace, colpevole per averlo consigliato male. Per Signorini quello di Totti è stato uno sfogo "liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare pubblicamente per il traditore seriale e bugiardo". Dal canto suo Ilary fa benissimo a non replicare, quindi a non rilasciare interviste, perché "finché starà zitta, per l'opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei".