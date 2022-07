Totti-Blasi, occhi puntati su Alvin: cosa si spiffera

Mentre Ilary Blasi è in Tanzania con i figli, lontana dal clamore mediatico di questi giorni - dopo l'annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti - in Italia non si parla d'altro. La separazione della coppia continua a far chiacchierare e le ipotesi che si fanno largo sono diverse.

C'è chi sostiene che la causa della rottura sia da attribuire alla presunta relazione dell'ex calciatore della Roma con Noemi Bocchi, con cui è stato beccato più volte negli ultimi mesi, chi invece parla di un'infatuazione della conduttrice per un giovane milanese. Nelle ultime ore si sta facendo spazio un nome-bomba. Dagospia parla di un Alvin particolarmente vicino alla vicenda, tanto da scomodare la stampa milanese che lo starebbe monitorando.

L'inviato dell'Isola dei Famosi - con cui Ilary in questa edizione si è lanciata in diretta più di qualche frecciatina - è sposato da 15 anni con Kali Wilkes, madre dei suoi due figli, ma secondo Dago non sarebbe del tutto estraneo ai fatti: "Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti e Ilary - si legge -. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo...".

Il presunto amante di Ilary Blasi

In questi giorni si è parlato spesso di un presunto amante di Ilary Blasi. Alla conduttrice sono stati affiancati personaggi come Luca Marinelli, Antonino Spinalbese e Alessio La Padula, ex ballerino di Amici, anche se quest'ultimo ha smentito su Instagram, scrivendo in una storia: "Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue". Sull'attore e sull'ex di Belen Rodriguez, invece, tutto tace, ma pare certo che si tratti solo di voci. E Alvin? La saga si fa sempre più complessa.