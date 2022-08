"La casa potrebbe restare ai figli, con loro a darsi il cambio": Totti-Blasi, spuntano i primi dettagli sulla separazione

Vacanze finite, almeno per ora, per Ilary Blasi. "Si torna a Roma" ha annunciato lei stessa sui social che, da quando la notizia della separazione da Francesco Totti è stata ufficializzata, sono diventati muto racconto degli svariati soggiorni in luoghi lontani dal caos mediatico. Prima la Tanzania con i figli, poi Cortina, e ancora il paesino d'origine dei suoi genitori nelle Marche sono state le tappe di un lungo viaggio che adesso sembra terminato, aprendo il tempo degli accordi con l'ex marito sulle pratiche della fine del loro matrimonio.

La gestione dei figli

Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere, Ilary Blasi potrebbe già aver individuato un nuovo aloggio in cui risiedere dopo la separazione dal marito, dato che, alla luce degli ultimi eventi, la convivenza non potrebbe verificarsi nemmeno in una maxi villa come quella dell'Eur dotata di 25 stanze. E proprio la casa di famiglia potrebbe restare ai loro ragazzi, Cristian, Isabel e Chanel, con i genitori a darsi il cambio, si racconta ancora in riferimento agli accordi non ancora definiti dagli avvocati: in questo periodo di vacanza, infatti, pare che Alessandro Simeone, legale di Blasi, abbia dovuto mettere in pausa le pratiche per la separazione, limitandosi a qualche informale contatto con il legale della controparte, ovvero Antonio Conte, che tutela gli interessi dell'ex Capitano.

L'accordo milionario: "Lui prepara il maxi assegno"

I dettagli in merito ai presunti accordi economici tra i due ex parlano anche di un assegno di mantenimento a diversi zeri. La coppia avrebbe optato per un accordo in via stragiudiziale ancora da perfezionare, preferendo la nuova procedura chiamata "negoziazione assistita" che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. Si stabiliscono così l'affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura e solo dopo l'accordo negoziato con i propri legali, viene sottoposto all'autorizzazione del pubblico ministero e ratificato.