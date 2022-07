Totti-Blasi, parla un amico: "Per Francesco il matrimonio sarebbe continuato"

Continuano ad emergere dettagli e retroscena inaspettati sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia ha ufficializzato ieri la rottura - che invece era stata prontamente smentita qualche mese fa - e ora è molto facile unire i puntini. Una crisi arrivata meno di un anno fa e, pare, due nuovi amori per entrambi.

Liti, tradimenti, questioni economiche, i rumors si rincorrono. A parlare anche Alex Nuccetelli, pr romano (ex marito di Antonella Mosetti e padre della figlia Asia, ndr) che li fece conoscere vent'anni fa, quando iniziò la loro favola d'amore: "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato - ha detto al Messaggero -. Hanno aspettato che Ilary terminasse l'Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso".

L'incontro con Noemi: "Non fu una storia di una sera"

Con queste dichiarazioni, dunque, Nuccetelli conferma anche le rispettive storie: Totti con Noemi Bocchi, Ilary invece con un uomo di cui non è stata (ancora) svelata l'identità. Ed è stato sempre lui a far incontrare l'ex calciatore giallorosso con quella che sembra essere la sua nuova compagna: "Diciamo che si sono conosciuti ad una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui". Altra dichiarazione bomba questa, che indirettamente confermerebbe i presunti tradimenti del Capitano.

La sbandata di Ilary e i messaggi compromettenti

A prendere per prima una sbandata extraconiugale, secondo il settimanale Chi, sarebbe stata Ilary Blasi. La conduttrice avrebbe perso la testa per un "aitante giovane" che incontrava durante le sue trasferte milanesi quando doveva condurre L'Isola dei Famosi. Totti avrebbe scoperto tutto leggendo alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie e da quel momento la crisi pare sia diventata insanabile. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile" ha fatto sapere l'ex numero 10 della Roma.